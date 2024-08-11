Asfalt atağıyla şehrin en işlek caddelerini sil baştan yenileyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Yenikent bölgesinin en işlek caddelerinden biri olan 205. Cadde’yi 3 bin 500 ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt atağını şehrin dört bir yanında sürdürüyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehrin merkez bölgelerinin yanı sıra ilçelerdeki işlek caddelere de önemli dokunuşlar yapıyor. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkanı sunan büyükşehir, son olarak Yenikent bölgesinin en işlek caddelerinden birine yepyeni bir yüze kavuşturdu. 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki 205. Cadde’de işleme başlayan YOLBAK, dolgu ve düzeltme işlemlerinin ardından her gün yüzlerce sürücünün kullandığı caddeye 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. 1 kilometrelik güzergah, asfalt işlemi sonrası yepyeni bir görünüme kavuştu ve daha güçlü, konforlu bir ulaşım ağı olarak yeniden hizmete açıldı.