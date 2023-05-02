CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşini evinde ağırladı.ANKARA (İGFA) - İki liderin Kılıçdaroğlu'nun evinde buluştuğuna ilişkin ilk paylaşım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey'i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" ifadelerini, Ülkü Zeynep Babacan'la çay ve börek eşliğindeki sohbet anına ilişkin bir fotoğrafı yayımladı.

Bu paylaşımın 8 dakika sonrasında da ikinci paylaşım DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan ise, Kemal Kılıçaroğlu'nu etiketleyerek, "Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var :)" ifadelerini kullandı.