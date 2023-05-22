DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında TRT, A Haber ve CNN Türk'e seslenerek, "Kendinize güveniyorsanız davet edin" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de Kübra Par ve Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu öncesinde sıcak gündemi değerlendiren Babacan, işlerinin kolay olmadığını bildiklerini ancak çalışınca, gayret gösterince bu seçimi kazanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Farkın sadece 2,5 milyon olduğunu ifade eden Babacan, "İlk turda 1 milyon geçersiz oy var, 8 milyon kişi seçime gitmemiş. Sinan Oğan’ın destekçilerin ikinci turda önemli bir faktör olacak. Olağanca gücümüzle çalışıyoruz. 81 il teşkilatımız yoğun olarak sahada. 6 partinin il başkanları 81 ilde her sabah toplanıyor. Stratejimiz kapı kapı, sokak sokak dolaşmak. Miting yok" dedi.

‘İSTEDİKLERİ ARKADAŞLARI KARŞIMIZA ÇIKARSINLAR’

“Partimizi kurduk kuralı benim bir kere TRT’de programım olmadı" diyen Babacan, "A Haber’de de olmadı, CNN Türk’te de olmadı. Hodri meydan. Kendinize güveniyorsanız davet edin. İstedikleri arkadaşları karşımıza çıkarsınlar. Ama biliyorlar ki, beni ve DEVA Partisi’nin hazırlıklarını gösterdikleri anda iş değişecek" çağrısında bulundu.

‘HDP’YLE HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL, NOKTA’

Babacan programda ayrıca, siyasi partiler arasında diyalogun ayrı, iş birliğinin ayrı bir şey olduğuna vurgu yaparak, "Bizim DEVA Partisi olarak her partiyle diyalogumuz var. HDP’yle herhangi bir müzakere, herhangi bir pazarlık, herhangi bir şart söz konusu değil. Hiçbir şey yok. Nokta" dedi.