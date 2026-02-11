Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme eğitimi düzenlendi.

Babaeski İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görev yapan personele, muhtemel yangınlara karşı bilinçlendirme ve müdahale yöntemlerinin öğretilmesi amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde yangının çıkış nedenleri, yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler ile yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı, uzman eğitmenler tarafından verilen programda, personel uygulamalı olarak yangın tüpü kullanarak kontrollü şekilde oluşturulan yangına müdahale etti. Eğitimde ayrıca acil durum tahliye planları ve ilk müdahalenin önemi üzerinde duruldu.