Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde alevlere teslim olan 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan bir ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede ahırı saran yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.