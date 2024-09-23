Edirne’de babasını tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedini parçalara bölen, getirdiği ormanda yaktıktan sonra da dere kenarına gömen cani evlat, babasını miras için öldürdüğü iddia edildi.
İddialara göre, Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki babası Şerif Yalçın’ı, tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedini parçalara bölen, getirdiği ormanda yaktıktan sonra da dere kenarına gömen 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, ardından eve döndü. İlerleyen saatlerde babasının kaybolduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulunan Yalçın, ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katılıp aramaların başka bölgede yoğunlaşmasını sağladı.
Çelişkili ifadeleriyle şüphe çeken ve jandarmanın dikkatinden kaçmayan Yalçın, gözaltına alındı. Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan ve Edirne Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan cani evladın, miras bölünür korkusuyla babasını öldürdüğü yönünde ifade verdiği öğrenildi.
Yalçın’ın ifadesinde, annesiyle babasının ayrı yaşadığını, babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini, köydeki değeri yüksek tarlaların mirasının bölünmesi korkusuyla cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.