Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan barajına düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesinin Babasultan barajında meydana geldi. Baraj kenarındaki toprak yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Öztürk(74) yönetimindeki 16 ATN 740 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurumdan baraj sularına uçtu.

KURTULMAYI DENEDİ AMA...

Uçurumdan baraj suyuna düşen otomobilin kısa sürede gömüldü. Araçtan kurtulmaya çalışan sürücü boğularak hayatını kaybetti. Araç sulara gömülürken, araçtan dışarıya çıkan sürücünün cansız bedeni su üzerinde bulundu. O sırada olayı gören Reşit Civil durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine Jandarma komutanlığı, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri botla baraja girip cesede ulaştı. Suyun üzerindeki ceset ekiplerce bot üzerine alınıp karaya çıkarıldı.

Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.



Okayı anlatan vatandaş Reşit Civil, "Biz baraj kenarındaydık. Karşıdan aracın taklalar atarak suya düşerken, içinden de bir vatandaşın suya düştüğünü gördük. Hemen Jandarmayı aradık. Yer çok sarp. Ulaşmak zor. Suyun içinde biri görülüyordu." dedi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.