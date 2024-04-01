Bağcılar’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bağcılar Belediye Başkanlığı’na oyların yüzde 55,42’sini alan mevcut başkan Abdullah Özdemir seçildi.

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri’nde Bağcılar’da kurulan 1483 sandıkta 399 bin 856 oy kullanıldı. Bu oyların ise yüzde 55,42’sini ise AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir aldı. Resmi olmayan verilere göre seçimin kazananı da Abdullah Özdemir oldu.

"Tüm Bağcılarlı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum"

Ülkemiz önemli bir yerel seçim sınavını verdiğini söyleyen Özdemir, “Bağcılar’ımızda gördüğümüz kadarıyla toplumun her kesiminden Elhamdülillah önemli bir destek alarak tekrardan Bağcılar Belediye Başkanı olarak resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş bulunmaktayız. Ben özellikle bu güveni bizlere telkin eden aynı zamanda bizlere güvenerek tekrar Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçilmemizi vesile olan tüm Bağcılarlı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugünden itibaren bütün Bağcılarlı hemşehrilerimizin belediye başkanı olarak toplumumuzun her kesimini inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ve Bağcılar’ımıza ekibimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrardan tüm Bağcılarlı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.