Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bir ekmek fırınına ateş açılmış, saldırıda fırın dışında bir dükkan ve iki araca da kurşunlar isabet etmişti. Ateş eden saldırganlar kaçarak olay yerini terk ederken saldırıda B.T. ve C.O. isimli iki şahıs yaralanmıştı.

Motosikletle gelen şahısların görüntüsü ortaya çıktı

Yaşanan saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde fırının olduğu sokağa gelen motosikletli saldırganları fırına ateş açarak olay yerinden hızla kaçıyor.

Polis ekipleri yaşanan saldırının ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.