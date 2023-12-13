Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, doların 2024'te 39 TL civarına yükselebileceği öngörüsünde bulunarak dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

Doların Türk Lirası karşısındaki değeri, son yıllarda sürekli bir merak konusu oldu. Dolar/TL kuru ile ilgili bir tahmin de ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan geldi.

2024'e yönelik enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurları üzerine yapılan çarpıcı analizlerde bulunan Yeşilada, doların 39 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini ifade etti.

Yeşilada'nın öngörüsüne göre, dolar 2023 sonunda 30 TL seviyesine ulaşacak ve 2024 sonunda ise yaklaşık olarak 39 TL civarında seyredecek.

Yeşilada yaptığı açıklamalarda şu ifadelere değindi: "Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın Türk Lirasına reel olarak değer kazandırma politikasından sapması imkansız.

Dolayısıyla, enflasyonist baskıları azaltmak için doların TL’ye karşı aylık 2, 2.5 civarında değer kazanmasına müsaade edecekler. Bunun üstüne çıkamazlar. Bu sene sonunda Dolar/TL 30 seviyesinde kapatır, 2024 sonunda ise 40 TL’ye varmaz, 39 TL civarında kalır."