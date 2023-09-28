Bahçelievler’de 6 katlı bir binada meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, patlama nedeniyle binada ve çevrede oluşan hasar havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. Patlama nedeniyle park halindeki araçlar da hasar gördü. Patlama sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlama sonrası çevrede oluşan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Patlama sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi

Doğalgaz patlaması sonrası çevrede oluşan tahribat ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın dış cephesinin düştüğü ve kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine ve sokağa düştüğü görülüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" denildi.