İstanbul Bahçelievler’de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbiriyle çatıştı 1 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine rastgele ateş açtı, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda sokaktaki kurşun sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA