İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın, yol emniyet ve kontrol görevi sırasında meydana gelen motosiklet kazası sonucu yaralandığını, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında "Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ