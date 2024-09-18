Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanları sıkı takibe aldıklarını açıkladı. 4 bin 500 büyük mükelleflerden sahte fatura kullanımı tespit edilenler izaha davet edilecek.ANKARA (İGFA) - Hükümetin vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu konuda açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye aldıklarını belirtti.
3 milyar liraliık sahte faturayı yakın takibe aldıklarını belirten Bakan Şimşek, 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemede ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura kullanımı tespit edildiğini, bu mükelleflerin izaha davet edileceğini ve izah vermeyenlerin suç yönüyle takip edileceğini duyurdu.