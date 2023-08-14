Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4 bin 336 TL'den 5 bin 97 TL'ye çıkarıldığını belirterek, yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4 bin 336 TL'den 5 bin 97 TL'ye çıkarıldığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımından yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan toplum temelli bakım hizmet modellerinden Evde Bakım Yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında bakımlarının desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsatarak, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti.

Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 Ocak-Temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17,4 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ayrıca Evde Bakım Yardımından yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.