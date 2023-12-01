Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde görev yapan Polis Memuru Musa Erdem, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde, saat 20.00 sularında gerçekleşti.

Bakan Göktaş, cadde üzerindeki bir eve taziye ziyaretinde bulunmak üzere hareket etti. Taziyenin ardından evden ayrılan Bakan Göktaş'ı koruma ekibindeki Polis Memuru Musa Erdem ve yanındaki bir polis memuru, Bakan'ın arkasından gitmek üzere karşı tarafa geçmeye çalışırken, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil Erdem'e çarptı.

Erdem, çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı ve oradan gelen 34 HDT 114 plakalı başka bir otomobilin altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Erdem kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü dile getirerek, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, Polis Memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.

Bursa Valiliği'nden başsağlığı mesajı;