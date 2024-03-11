Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanların İstanbul’da seçim çalışması yapmasını eleştiren Ekrem İmamoğlu’na “Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul’dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul’un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu” diyerek tepki gösterdi.

Bir dizi programa katılmak için Yalova’ya gelen Bakan Kacır, ilk olarak Yalova Valiliğini ziyaret etti. Vali Hülya Kaya ve il protokolü tarafından karşılanan Kacır, burada basın açıklaması yaptı. Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bakanların çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini de yanıtladı.

Türkiye’nin her yerinde bakanların sahada olduğunu belirten Kacır şöyle konuştu:

“Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak, Batman, Giresun’daydım. Bütün bakanlarımız Türkiye’nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük çalışmalarını tabi olarak sürdürüyorlar. Nihayetinde biz Türkiye’nin bütün şehirlerinde mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz ama ben CHP’nin İstanbul Büyükşehir adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul’dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul’un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul’dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul’un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında bunların kendisine sorulması gerektiğini düşünüyorum.”

Daha sonra kentte esnaf ziyareti yapan Bakan Kacır, ardından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un konuğu oldu.