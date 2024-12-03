Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP16 kapsamındaki Riyad programının ikinci gününde İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri Gızılçe ile görüştü. Görüşmede çevre, kuraklık ve çölleşmeyle mücadeleye ilişkin iki ülkenin iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP16 kapsamında Filistin Devleti Tarım Bakanı Rezq Salimia ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığıyla aktarılan habere göre, soykırım yüzünden tarım arazilerinin de zarar gördüğüne, su kaynaklarının tahrip edildiğine dikkat çeken Bakan Kurum, “Gazze’nin yaralarını sarmaya yönelik her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu yineliyoruz” dedi.

Bakan Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü Ibrahim Thiaw ile görüştü. Bakan Kurum, kuraklık, göç, arazi mülkiyeti ve finans gibi konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası ile yakın iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN COP31 ADAYLIĞINA DESTEK TALEBİ

Bakan Kurum ikili temasları kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile de bir araya geldi. Bakan Kurum görüşmelerinde Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığı için destek beklentilerini dile getirdi.