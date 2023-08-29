Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı inisiyatifi hakkındaki detaylar, hala büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalar, vergisiz telefon imkanıyla ilgili önemli bilgileri içeriyor. Bu açıklamalarla birlikte vergisiz telefonun koşulları ve ayrıntıları net bir şekilde belirlenmiş oldu.

Üst sınır belirlenecek

Bakan Uraloğlu'nun ifadelerine göre, vergisiz telefon fırsatı üniversite öğrencileri, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere toplam 7 milyon öğrenci için sunulacak. Bu girişim aynı zamanda aylık 10 GB ücretsiz internet hakkını da içerecek. Daha önce de vurgulandığı gibi, vergisiz telefon kampanyası tüm telefon modellerini ve markalarını kapsamayacak. Sadece Türkiye'de üretilen telefonlar bu kampanya kapsamında olacak ve bu konuda da bir üst sınır belirlenecek.

Samsung ve General Motors bulunurken, Huawei ve Apple bu listede yer almıyor

Bakan Uraloğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara göre, vergisiz telefon fırsatından üniversite öğrencileri, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil olmak üzere toplam 7 milyon öğrenci yararlanacak. Bu kampanya aynı zamanda aylık 10 GB ücretsiz internet hakkını da içermiş olacak. Daha önce de belirtildiği gibi, vergisiz telefon uygulaması tüm telefon modellerini ve markalarını kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonlar bu kampanyanın kapsamına dahil olacak ve bu konuda da bir üst sınır belirlenecek. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de üretenler arasında Samsung ve General Motors bulunurken, Huawei ve Apple bu listede yer almıyor. Vergi muafiyeti, telefon fiyatlarını neredeyse yarı yarıya düşürebilir." şeklinde ifadelerde bulundu. Aynı zamanda, vergisiz telefon fırsatından yararlanan bireylerin, satın aldıkları telefonları en az 2 yıl boyunca kendi hatlarıyla kullanmalarının gerekeceğini ve bu sürecin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetleneceğini de açıkladı. Bu durum, bu imkandan yararlanan kişilerin telefonlarını belirli bir süre boyunca satamayacaklarını gösteriyor.