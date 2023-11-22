Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Çember-6 operasyonlarının neticesinde toplamda 2 bin 136 kişinin gözaltına alındığını belirterek, güvenlik güçlerinin yoğun çabaları sonucu operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Açıklamasında, operasyonun hedeflerine ulaşılmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliğinin korunması adına yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.

"81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “ÇEMBER-6" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2136 firari yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan 6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2119'unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin..

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."