Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, bu süre zarfında toplam 2 milyon 855 bin 748 araç denetlendi.

Denetimlerde dikkat çeken veriler ise şöyle:

361 sürücü, mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar) kullanmaktan işlem gördü.

137 bin 864 sürücü hız ihlali yaptı.

Periyodik muayenesi yapılmamış 29 bin 374 araç tespit edildi.

23 bin 624 sürücü emniyet kemeri takmadı.

19 bin 103 kişi sürücü belgesiz araç kullandı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 araç belirlendi.

Toplamda, bu denetimler sonucunda 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca trafik personelinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla trafik kural ihlallerini takip ettiğini ve başta kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu kullanımı olmak üzere çeşitli trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

Trafik kural ihlalleri ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.