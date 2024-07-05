Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Pelitözü Göleti’ne 200 adet sazan balığı salımı gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir takım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik’e geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Yumaklı, İl Müdürü Necmettin Yoldaş’tan kurum hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını tarihi Orhan Gazi Camiinde kılan Bakan Yumaklı, ardından Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti. Burada dua okuyan Bakan Yumaklı, İl Genel Meclis Salonu’nda saat tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu. Bakan Yumaklı AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyareti sonrası kentteki son etkinliğe Pelitözü Gölpark’ta gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı burada Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte Pelitözü Göleti’ne 200 adet sazan balığı salımı gerçekleştirdi.