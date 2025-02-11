İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı.

Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.

Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

Dana sucukta tavuk kafası ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken; lahmacun ve köfte harcına kanatlı ise eti konuldu.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine ise yeni 25 ürün katıldı ve buradaki ürün sayısı da böylece 956'ya çıktı.

Sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.

Kaşar peynire bitkisel yağ katıldı.

Tam yağlı taze kaşar peynirin, beyaz peynirin ve yoğurdun yağ oranı düşük.