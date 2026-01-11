Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünleri kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor. Zaman zaman güncellenen ve listesine yeni ürünler eklenen uygunsuz gıdalar listesine, son dönemde yeni markalar ve ürünler eklendi.

Son yapılan testlerde; lahmacun harcında sakatat, dana kıymada kanatlı eti, peynirde natamisin kullanımı; yağ, bal ürünlerinde ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

Natamisin nedir?

Gıda sektöründe E-235 koduyla bilinen bu antimikrobiyal, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde mantar önleyici olarak kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilen bu maddenin alerjik reaksiyonlara, bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlara ve mide rahatsızlıklarına yol açtığı biliniyor.