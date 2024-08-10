Bakırköy Belediyesi’nin hastanelere gitmeye sağlık durumu elverişli olmayan hastalar için sunduğu ‘Evde Sağlık' hizmetleri devam ediyor. Ücretsiz yapılan çalışmalar kapsamında hastalara, enjeksiyon, serum, kan alma ve pansuman hizmeti sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 'Evde Sağlık' hizmetleri ile yaş almış, kanser hastası ve yatağa bağlı vatandaşlara destek oluyor. Destek talebini ileten vatandaşlara sağlık teknikerleri aracılığıyla enjeksiyon, serum, kan alma ve pansuman hizmeti sunuluyor. Evlere yapılan ziyaretler kapsamında ayrıca sağlık konusunda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Bakırköy Belediyesi’nin 'Evde Sağlık' hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0212 414 96 49 numaralı telefonu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dâhilinde hizmet alabiliyor.

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