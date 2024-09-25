Bakırköy’de gerçekleşen ‘Mahalle Buluşmaları’nın ilki Ataköy’de yapıldı. Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, buluşmada vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahalle Buluşmaları’nın ilki Ataköylülerle yapıldı. Bölge sakinlerinin sorularını yanıtlayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sorun ve talepleri ilk ağızdan dinleyerek belediye başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte çözüm yolları aradı. Belediye başkan yardımcıları ve müdürler, Başkan Ovalıoğlu’nun yönlendirmeleriyle mahallelilerden gelen sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için notlar aldı. Programa muhtarlar ve STK temsilcileri de katıldı.

“Sizi dinlemek için buradayız”

Bakırköy’ü ortak bir akılla yöneteceklerini belirten Başkan Ovalıoğlu, “Bugün bizden ziyade sizi dinlemek için buradayız. Sizin takdirinize layık olmak için, ilçemizde daha iyi neler yapabileceğimiz konusunda göreve geldiğimiz ilk günden beri uzun uğraşlar veriyoruz. Hem sahada hem de birimlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Mahalle buluşmalarında ise sizleri dinleyip anında aksiyon almak için harekete geçeceğiz” dedi.

“Bakırköy deyince akla kültür, sanat ve spor gelmeli”

Buluşmada kültür ve sanat alanında gerçekleştirecekleri çalışmalara vurgu yapan Başkan Ovalıoğlu, “Yunus Emre Kültür Merkezi’nin sahnesini yenileyeceğiz. Merkezimizi 3-5 yıl değil 30-50 yıl hizmet edebileceği şekilde projelendirerek hayata geçireceğiz. Yunus Emre Kültür Merkezi bizim kültür mirasımız. Kültür mirasımızı da Bakırköy miras ve İBB miras ile beraber bir çözüm noktasına ulaştırmak için bir proje hazırladık. Bakırköy deyince akla kültür, sanat ve spor gelmeli. Biz bu kültürü burada canlandırmak istiyoruz. Bunun için tüm gücümüzle bunun peşindeyiz” ifadelerini kullandı.