Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan ‘Baladın’ belgeseli Red Bull TV’de vizyona girdi.

Kadın voleybolunun yıldız isimlerinden Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan ‘Baladın’ belgeseli Red Bull TV’de izleyicinin beğenisine sunuldu. Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine değinen yapımda, başarılı sporcunun yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.

Belgeselin ilk gösterimi ESA Arena’da gerçekleşirken Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız oyuncusu Hande Baladın’ın takım arkadaşları Baladın belgeselinin ön gösterimine katıldı.

Hande Baladın, belgeselin gösterimi sonrası yaptığı açıklamada, “Benim için çok heyecan verici bir süreç olduğunu belirtebilirim. Bugün ilk kez kalabalık bir ekiple, takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, basın mensupları ile birlikte belgeseli izleme imkânı buldum. Tepkilerin olumlu olduğunu görüyorum ve bu da benim için mutluluk verici. Belgesel projesini gerçekleştirirken en büyük amacımız voleybolu daha geniş kitlelere tanıtmak ve daha çok sevilmesini sağlamaktı. Umuyorum bu amaç doğrultusunda başarıya ulaşırız” dedi.

Başarılı sporcunun kariyerine odaklanan belgesel redbull.com/tr-tr/films/baladin adresinden izlenebiliyor.