Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren 43 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fethiye İdman Yurdu, diğer tarafta 19 puan ile Mustafakemalpaşa Belediye (Yıldırımspor) ile ligde kalma mücadelesi veren Doğugücüspor. Karşılaşmayı Sait Taşkesen in öğrencileri 2-0 kazandı. Maçın gollerini 45+4 te Gökhan Özçelik ve 90+3 te Hasan Basri Ünal attı.Heyecanı, mücadelesi nefes kesen maçta ayrıca 3 kırmızı kart çıktı. Doğugücünde Oğuz Taş, Fethiye’de ise Mahmut Güleç ve Hakan Çorlak maçtan atıldılar.

İlk karşılaşmayı Ahmet Zeki Barlas'ın 2 golüyle Fethiye İdman Yurdu 2-0 kazanmıştı.