Önemli besin maddelerine sahiptir.

Balık, birçok kişide eksikliği görülebilen D vitamini içeriğine sahiptir. D vitamini deride güneş ışınları ile aktifleşir. Balık, D vitamini içeren nadir besinlerden biridir.

Ayrıca yüksek kaliteli protein, iyot ve omega-3 yağ asitleri içermektedir.

Yağlı balık türleri en sağlıklı olarak kabul edilir. Bu balıklar, somon, alabalık, sardalye, ton balığı ve uskumru gibi yağlı türlerdir. Yağlı balıklar optimal vücut ve beyin işlevi için çok önemli olan ve birçok hastalık riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Ayrıca D vitamini yağda çözündüğü için de bu balıkların tüketimi daha sağlıklı olur.

Omega-3 gereksinimlerinizi karşılamak için haftada en az bir veya iki kez yağlı balık yemeniz önerilir.

Düzenli balık tüketimi kalp krizi ve felç riskinizi azaltabilir.

Kalp krizi ve felç, dünyadaki erken ölümün en yaygın iki nedenidir. Balık, yiyebileceğiniz en kalp dostu ve damarlar için sağlıklı yiyeceklerden biri olarak kabul edilir.

Yapılan birçok gözlemsel çalışma, düzenli olarak balık yiyen kişilerin kalp krizi, felç ve kalp hastalığından ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 40.000’den fazla erkekte yapılan bir çalışmada, düzenli olarak haftada bir veya daha fazla balık yiyenlerin kalp hastalığı riski %15 daha düşük bulunmuştur.

Araştırmacılar, yüksek omega-3 yağ asidi içeriği nedeniyle yağlı balık türlerinin kalp sağlığı için daha da faydalı olduğuna inanmaktadır.

Kalp ve damar sağlığı için haftada en az bir gün balık yemeyi unutmayın.

Büyüme ve gelişme çağında balık tüketimi çok önemlidir.

Omega-3 yağ asitleri büyüme ve gelişme için gereklidir. Omega-3 yağ asidi olan ve balıklarda yoğun olarak bulunan DHA, özellikle beyin ve göz gelişimi için önemlidir.

Bunları da Okumalısınız : Sürekli Aç Hissetmenin Sebepleri

Ayrıca hamile ve emziren kadınların da yeterince omega-3 yağ asitleri tüketmeleri önerilir.

Bununla birlikte, bazı balıklar, beyin gelişim problemleriyle bağlantılı olan cıva bakımından yüksektir. Bu nedenle hamile kadınlar, yalnızca somon, sardalya ve alabalık gibi düşük civalı balıkları yemelidir ve balık tüketimleri haftada 340 gramdan fazla olmamalıdır. Fetüse zarar verebilecek mikroorganizmalar içerebileceğinden çiğ ve az pişmiş balıklardan da kaçınmalıdırlar.

Balık tüketimi beyin sağlığını destekler.

Beyin işlevi genellikle yaşlanmayla birlikte azalır. Hafif zihinsel gerileme normal olmakla birlikte, Alzheimer hastalığı gibi ciddi nörolojik rahatsızlıklar da yaşla beraber artmaktadır.

Birçok gözlemsel çalışma, daha fazla balık yiyen insanlarda zihinsel gerileme oranlarının daha düşük olduğu görülmektedir.

Beynin ana fonksiyonel dokusu gri maddedir. Araştırmalar ayrıca, her hafta balık yiyen insanların, beynin duygu ve hafızayı düzenleyen bu gri maddenin daha fazla olduğunu göstermektedir.

Balık tüketimi depresyonu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Depresyon, oldukça yaygın görülen bir zihinsel durumdur. Düşük ruh hali, üzüntü, azalan enerji, hayata ve faaliyetlere ilgi kaybı ile karakterizedir.

Depresyon şu anda dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biridir.

Araştırmalar, düzenli olarak balık yiyen kişilerin depresyona girme olasılığının çok daha düşük olduğunu bulmuştur.

Çok sayıda kontrollü çalışma, omega-3 yağ asitlerinin depresyonla savaşabileceğini ve antidepresan ilaçların etkinliğini önemli ölçüde artırabileceğini de ortaya koyuyor.

Balık ve omega-3 yağ asitleri, bipolar bozukluk gibi diğer zihinsel durumlara da yardımcı olabilir.

Balık iyi bir D vitamini kaynağıdır.

D vitamini vücudunuzda bir steroid hormonu gibi işlev görür ve çoğu insanda alt sınırda veya eksiktir.

Balık ve balık ürünleri en iyi D vitamini kaynakları arasındadır. Somon ve ringa balığı gibi yağlı balıklar en yüksek omega-3 yağ asidi miktarlarını içerir.

Bunları da Okumalısınız : Çocukluk Çağı Obezitesi

Tek bir 113 gramlık pişmiş somon porsiyonu, günlük alınması gereken D vitamini ihtiyacının yaklaşık %100’ünü karşılar.

Morina karaciğeri yağı gibi bazı balık yağları da D vitamini açısından çok yüksektir ve tek bir yemek kaşığında günlük D vitamini ihtiyacının %200’ünden fazlasını sağlar.

Güneşlenme oranınız düşükse ve düzenli olarak yağlı balık tüketiminiz yoksa, D vitamini takviyesi alma ihtiyacınız olabilir.

Balık tüketimi otoimmün hastalık riskinizi azaltabilir.

Tip 1 diyabet gibi otoimmün hastalıklar, bazı durumlarda bağışıklık sisteminiz sağlıklı vücut dokularına saldırdığında ve yok ettiğinde ortaya çıkan hastalıklardır.

Yapılan bazı çalışmalarda, omega-3 veya balık yağı alımının çocuklarda tip 1 diyabet riskinin azalttığını göstermekte ve ayrıca yetişkinlerde de otoimmün diyabetle ilişkilendirilmektedir.

Bu otoimmun hastalıklardan koruyan balık bileşenlerinin balık yağlarındaki omega-3 yağ asitleri ve D vitamini olabileceği düşünülmektedir.

Bazı uzmanlar balık alımının romatoid artrit ve multipl skleroz gibi hastalıkların da riskini azaltabileceğine inanıyor. Kanıtlar yetersiz olsa da balık tüketimine dikkat edilmelidir.

Balık tüketimi çocuklarda astıma karşı koruyucu olabilir.

Astım, solunum yollarınızın kronik iltihabı ile karakterize yaygın bir hastalıktır. Astım oranları son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.

Yapılan araştırmalar, düzenli balık tüketiminin çocuklarda %24 daha düşük astım riskiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir.Ancak yetişkinlerde astım ve balıkla ilgili önemli bir etki bulunamadığını göstermektedir.

Balık tüketimi göz sağlığına destek olabilir.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu denen ve görmeyi etkileyen durum, çoğunlukla yaşlı kişileri etkileyen görme bozukluğu ve körlüğün önde gelen nedenidir. Bazı çalışmalarda, balık tüketiminin ve omega-3 yağ asitlerinin yaşlılarda bu hastalığa karşı koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Bir çalışmada, düzenli balık tüketimi olan kadınlarda makula dejenerasyonu riski %42 daha düşük görülmüştür.

Başka bir araştırma ise, haftada bir yağlı balık yemenin makula dejenerasyonunun türlerinden biri olan ıslak makula riskinin %53 daha az olduğunu bulmuştur.

Balık uyku kalitesini düzeltebilir.

Bunları da Okumalısınız : Diyetle İlgili Merak Edilenler

Uyku bozuklukları dünya çapında çok fazla miktarda yaygın hale geldi.

Mavi ışığa daha fazla maruz kalma uykusuzluk problemlerinde önemli rol oynayabilir. Ancak bazı uzmanlar D vitamini eksikliğinin de uykusuzluk probleminde söz konusu olabileceğini düşünmektedir.

95 orta yaşlı erkekte yapılan 6 aylık bir çalışmada, haftada 3 kez somonlu bir yemek, hem uykuda hem de günlük işlevsellikte iyileşmelere yol açtı. Araştırmacılar bunun D vitamini içeriğinden kaynaklandığını öne sürdüler.

Özetle; balık tüketimi haftada 1-2 kere önerilmektedir.Somon, alabalık, sardalye, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar sağlık açısından önemlidir.

Gut hastalığı, böbrek hastalığı, gebelik gibi bazı durumlarda balık kısıtlaması veya balık cinsi önemli olabilir. Özel bir durumda diyetisyeninize ve hekiminize başvurmalısınız.

Balık tüketiminde sıkıntı yaşayanlar balık yağı takviyesi ve D vitamini takviyesi için uzmana danışmalıdırlar.