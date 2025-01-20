Etkinlikte, öğrenciler sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını Bandırma Vapuru’nda görme fırsatı buldu. Ayrıca hız treni simülasyonu ile keyifli anlar yaşadılar.

95 öğrenci ve 8 öğretmenin katıldığı etkinlikte, VR gözlüğüyle tarihi bir yolculuk yapan öğrenciler, deneyimlerini mutlulukla paylaştı. Öğrencilerden M.A. Bayram, VR sayesinde heyecan verici bir macera yaşadığını belirtirken, N. Kiloğlu ve M. Ayaz, Atatürk’ü sanal ortamda görmenin kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Hem öğrenen hem de eğlenen öğrenciler, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime yönelik destekleri ise vatandaşlardan büyük takdir topladı.