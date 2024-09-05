Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; çevresel etkileri azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için önemli bir alternatif olan elektrikli otobüsleri, şehre kazandıracak. Görüşme sağlanan bir firmadan gelen otobüsle test sürüşü yapan Başkan Akın, diğer firmalardan gelecek araçları da Balıkesir sokaklarında test etmeye devam edecek.

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretmek ve şehir içi toplu taşımanın geleceğini en doğru şekilde planlamak adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin ulaşım filosunu temiz enerjiyle çalışan elektrikli araçlarla donatacak. Bu doğrultuda kent içi toplu taşıma hizmetinde kullanılması amacıyla yapılan piyasa araştırmaları sonucunda Balıkesir’e test sürüşü için davet ettikleri 12 metrelik elektrikli otobüsün direksiyonunun başına geçen Başkan Ahmet Akın, Milli Kuvvetler Caddesi’nden başlayıp, Kızılay Caddesi’ne kadar aracı kullanarak halkı selamladı.

Elektrikli araçlar test edilmeye devam edecek

Ulaşım kaynaklı çevreye verilen zararı en aza düşürmek için dünyanın gelişmiş kentlerinde olduğu gibi toplu taşımada kullanılan araçları fosil yakıtlardan arındırarak daha çevreci bir kullanıma imkan sağlayan elektrikli araçları hizmete alacak olan Büyükşehir Belediyesi, görüşme sağladığı firmaların araçlarını Balıkesir sokaklarında test etmeyi sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi, test için gelen elektrikli otobüsü gün içerisinde belirli hatlarda yolcu kabul edilmeden boş bir şekilde çalıştırarak test etmeye devam edecek.