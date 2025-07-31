Balıkesir’de, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkemizde eğitim görmelerini sağlamak için büyük çaba harcayan Balıkesir Üniversitesi bu kez yapılan bir protokolle Özbekistan’lı Turizm Öğrencilerinin Türkiye’de staj yapmalarına imkan sağladı. Balıkesir Üniversitesi tarafından gerçekleşen uygulama Türkiye’de ilk olarak kabul ediliyor.

Özbekistan Rönesans Eğitim Üniversitesi İle Balıkesir Üniversitesi arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde 14 Özbek öğrenci Balıkesir’e gelerek stajlarına başladı. Balıkesir Üniversitesi, Türk Dünyası Hareketliliği Değişim Programı kapsamında akademik iş birliğini geliştirmek ve kültürel deneyimleri zenginleştirmek amacıyla Özbekistan Rönesans Eğitim Üniversitesi arasında uluslararası akademik işbirliği protokolü imzalanarak Özbek öğrencilerinin Türkiye’de staj yapmalarına imkan sağlamış oldu. Balıkesir Üniversitesi yapılan bu protokol ile önemli bir başarıya imza atmış oldu. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim ve Uygulama Tesisine gelerek stajlarına başlayan Özbekistanlı Öğrencileri Balıkesir Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Türkiye’de önemli bir eğitim işbirliğine imza atarak öğrencilerin Balıkesir Üniversitesine gelmelerini sağlayan Rektör Oğurlu burada yaptığı değerlendirmede " Başta Türk Dünyası olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemizde eğitim görmelerini sağlamak adına büyük çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz günden buyana Üniversite olarak uluslararası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu uygulama da yapılan çalışmaların bir sonucu. Öğrencilerimiz Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yaklaşık üç ay boyunca kendi alanlarında staj görecekler. Onların her türlü ihtiyaçlarını gidermek ve burada güzel bir uygulamalı eğitim görüp ülkelerine dönmeleri için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Ayrıca öğrenci gurubunun başında bir bayan bir erkek olmak üzere iki de Özbek eğitmeni bulunacak. Türkiye’de ilk kez bu anlamda en uzun uluslararası staj protokolüne de imza atmış olduk. Umarım bu uygulama tüm Üniversitelerimize de örnek olmuş olur. Protokolün imzalanmasında emeği geçen başta Özbekistan Rönesans Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. N.R. Barakayev’e ve bize bu imkânı sunan ve işimizi kolaylaştıran Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her iki ülke ve üniversiteye hayırlı olsun." dedi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Staja başlayan öğrencilere ev sahipliği yapan dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’da " Özbekistan’dan Ülkemize Üniversitemize ve okulumuza gelerek staja başlayan öğrencilerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Öğrencilerimiz Rektörlüğümüz ve Özbekistan Rönesans Eğitim Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokol çerçevesinde fakültemize geldiler. 144 odalı Eğitim ve Uygulama Tesisimizde 3 ay boyunca staj yaparak bizlerle birlikte olacaklar. Türkiye’de örnek bir uygulama olan staj programı boyunca öğrencilerimiz Eğitim ve Uygulama Tesisimizin çeşitli departmanlarında görev alarak stajlarını tamamlamış olacaklar. Biz böyle bir uygulamanın fakültemiz bünyesinde hizmet veren eğitim ve uygulama tesisimizde gerçekleştirilmesinde ayrıca çok mutluyuz. Ayrıca bizim için de gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimize stajları boyunca en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapacağız. Bu örnek uygulamaya vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ve Rönesans Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. N.R. Barakayev’e ile bunun gerçekleşmesi için çok büyük çaba harcayan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Zikriyaev Zokir Mamirovich’e çok teşekkür ederim." dedi. Geçtiğimiz Mart ayında Balıkesir Üniversitesi ile Özbekistan Rönesans Eğitim Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 14 öğrenci ve iki eğitmen Temmuz ayının başlarında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesine geldiler. Kız ve erkeklerden oluşan öğrenciler Fakülteye bağlı Eğitim ve Uygulama Tesisi (BUBYO Otel)’nde yaklaşık üç ay boyunca otelin çeşitli departmanlarında stajlarını tamamlayacaklar. Öğrencilerin Eylül ayının ortalarında Ülkelerine dönmeleri planlanıyor.