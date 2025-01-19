Olay, dün akşam Camivasat Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, sokakta K.E. isimli alkollü kadının çığlıkları üzerine S.S. isimli şahıs tarafından darbedildiğini gördü. Gözaltına alınan şahsın savcılıktan alınan izinle Hamidiye Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet markasız ruhsatsız tüfek, 200 adet 9 mm dolu tabanca fişeği, 266 adet uyuşturucu madde, 12 adet şarjör ve 25 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.