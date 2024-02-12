Balıkesir’de polis ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimde hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz 2 gün boyunca il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 2 bin 713 şahıs sorgulanırken, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, bir şahıstan da 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan şahıs sorgularında ayrıca çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalanırken, hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.