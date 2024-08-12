Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 ağır 5 kişi yaralandı.

Gönen ilçesi, Bandırma-Çanakkale Yolu, Tahirova Mevkii’nde H.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 10 AIP 156 ticari kamyonet kontrolden çıkarak refüje yuvarlandı. Araç, yaklaşık 3 metre yükseklikten tarlaya düşerek ters döndü. Kaza sonucu sürücü H.A. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K, R.A., H.K. ve İ.Y. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.