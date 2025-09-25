Balıkesir Teknokent, Marmara Teknokent iş birliğiyle Balıkesir Teknokent Akademi çatısı altında Tübitak 1831 Yeşil Dönüşüm Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Balıkesir Teknokent Konferans Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Seminere, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak başta olmak üzere, üniversite-sanayi paydaşları, girişimciler ve Teknokent firmaları katılım sağladı. İl Müdürü Şafak, konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye genelindeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin bölgesel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Balıkesir Teknokent’in yürüttüğü projeleri yakından takip ettiklerini ve yeşil dönüşüm vizyonuna sunduğu katkıları değerli bulduklarını ifade etti.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, Teknokent’in güncel verilerini katılımcılarla paylaştı: Hâlihazırda 71 firma ile faaliyet gösterildiğini, bu firmalarda görev yapan yaklaşık 450 Ar-Ge personelinin yenilikçi projeler geliştirdiğini, üniversite iş birlikleri, kümelenme faaliyetleri ve uluslararası projelerle Balıkesir’in teknoloji ekosistemine güç katıldığını aktardı. Aydemir ayrıca, geri dönüşüm teknolojileri, yeşil inovasyon ve çevre dostu patent süreçlerinin sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Teknokent olarak yeşil dönüşüm yolculuğunda girişimcilerimize, araştırmacılarımıza ve sanayicilerimize rehberlik etmeyi sürdüreceğiz. Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye kararlıyız."

Program kapsamında: "Tübitak 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı" başlıklı sunum Marmara Teknokent TTO Uzmanı Rasim Keskin tarafından yapıldı. "Yeşil Patentler Bilgilendirme Etkinliği" ise Marmara Teknokent Patent Vekili Süleyman Eryılmaz tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar; yeşil teknolojilere erişim yolları, karbon ayak izi yönetimi, inovatif projeler ve patent süreçleri hakkında detaylı bilgi edindiler.

Balıkesir Teknokent yönetimi, Marmara Teknokent ekibine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma adına yeni iş birliklerinde buluşma temennisinde bulundu.