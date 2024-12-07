Ülkenin geleceğinin gençler olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onlara daha güzel ve kalıcı eserler bırakmak için onların fikirlerini alarak yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "İşte Mühendis" Endüstriyel Kariyer ve İstihdam Platformu” programının kapanış programına katıldı. Program da 43. ve 44. Dönem TFF Başkanı, Bürokrat, İş İnsanı, Yazar Mustafa Kemal Ulusu tarafından “Atatürk’ün Yanı Başında” isimli söyleyişi gerçekleştirildi. Ulusu, 12 yıl boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında bulunan babası Nuri Ulusu’nun hatıralarını gençlerle paylaştı. Programda konuşan Başkan Akın, Balıkesir’in değiştiğini ve dönüştüğünü belirtirken bu süreçte gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte gençlerle sık sık bir araya gelip onların nasıl bir Balıkesir hayal ettiği noktasında fikir alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Akın, katılımcıların 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü de kutladı.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE ONUN HEDEFLERİNE DOĞRU

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini söyleyen Akın: “Sadece bu özel günü kutluyor olmamız bile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o geniş vizyonunu hepimize gösteriyor ve Cumhuriyet’in önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Atatürk bizlere tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda yol gösterdi. “Başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.” dedi. Bugün yapmamız gereken onun işaret ettiği bu yoldan giderek laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümektir. Nitekim bugün yakın coğrafyamızda yaşanan trajedilere baktığımız zaman özellikle kadınların içerisinde düştüğü o acı durumları gördüğümüz zaman Ulu Önder Atatürk’ü devrimlerini de önemini de çok daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.

YOL HARİTAMIZI GENÇLERLE BELİRLEYECEĞİZ

Balıkesir’de 53 bin öğrencinin olduğu bilgisini paylaşan Akın, “Öğrencilerimizin rahat ve mutluluk içerisinde olduğu yaşayan bir kampüs hayalimiz var. Önümüzde de 4 yıllık bir süreç var. Bu projelerimizi yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Şehrimize yeni gelen ve burada eğitimini tamamlamış öğrenci kardeşlerimizle birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz.” dedi.