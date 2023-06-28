Baltalı hırsız yakalandı

Cuma mahallesinde faaliyet gösteren işyerine girip ayakkabı çalan baltalı hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Cuma mahallesi Kasımefendi caddesinde faaliyet gösteren bayram nedeniyle kapalı olan binbir çeşit mağazasında meydana geldi. İşyerine kapıyı zorlayıp giren şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler ayakkabı çalan elinde baltalı şüpheliyi yakaladılar. Şüpheli gözaltına alındı.