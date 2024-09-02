2024-2025 adli yılı açılışı törenin de konuşan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, "Dünyanın neresinde olursa olsun adaletin ve barışın hakim olduğu bir geleceğin mümkün olması için hepimizin daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Sakarya BAM’ın toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuşma yapan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Adalet kavramının insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelen kadim bir değer olduğunu aktardı. Koçer, “Adaletin toplumların ayakta kalmasının en önemli unsuru olduğunu bilerek yeni dönemde de hukukun üstünlüğüne olan inancımızı, bağlılığımızı teyit ediyoruz. Adalet, İslam dünyasında, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bu dönemde yargı süreçlerinde dijitalleşmeyi daha fazla benimsemeli ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmalıyız. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı olarak UYAP sistemi kurulmuş ve tüm vatandaşlarımızın yargı kararlarına, yargıdaki işlemlerine kolay ulaşımı sağlanmıştır. Bu yeni dönemde sadece yasal düzenlemelere değil, aynı zamanda hukukçularımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, eğitim ve seminerlerde de adalet sistemimizi güçlendirmek öncelikle hedeflerimizden olmalıdır. Genç meslektaşlarımızın iyi birer hukukçu olarak yetişmeleri toplumun adalete olan güvenini pekiştirecek en önemli uluslardan biridir. Adaletin sağlanmasında en büyük görev elbette ki yargı mensuplarına düşmektedir. Hakim ve savcılarımızın tarafsızlık, bağımsızlık ve adalet duygusuyla görev yapacaklarından hiçbir kuşkumuz yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun adaletin ve barışın hakim olduğu bir geleceğin mümkün olması için hepimizin daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle camiamızın tüm mensuplarına, avukatlarımıza ve adalet için emek veren herkese yeni adli yılı yılda başladılar diliyorum. 2024-2025 adli yılının hepimiz için adaletin daha da güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, açılış törenine, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.