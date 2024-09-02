Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle 14. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid 31 Ağustos’ta Mersin’den start aldı. 1 Eylül Pazar günü Mersin’den start alan yarışmacılar, 333 km’lik bir sürüşle günü Adana Aladağ’da noktaladı.MERSİN (İGFA) - Mersin’den Van’a uzanan TransAnatolia Rally Raid 31 Ağustos Cumartesi akşamı Mersin’de düzenlenen seremonik start ile başladı. 1 Eylül Pazar günü saat 08.00’de Mersin Viranşehir’de ilk motosikletin startıyla başlayan yarışta, 3.000 metre tırmanışla yarışmacılar zorlu bir parkurla günü Aladağ’daki kamp alanında noktaladı.

Yarışmacılar Mersin’den sırasıyla Bolkar, Darboğaz, Gerdibi ve Büyüksofulllu etaplarında toplam 333 km’lik sürüş sonunda günü Aladağ’lardaki Kasımlı Göletinde kurulan kamp alanında tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya’dan yarışçılar katıldı. 7’si raid olmak üzere rally’de 36 motosiklet, 15’i raid olmak üzere rally’de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon’dan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele ediyor.

TransAnatolia’nın ilk gününde oldukça hızlı başlayan yarışın ilk etabında yarışmacılar yeni uydu takip sistemi GeoTraq’e hızla uyum sağladı. Yarışın ikinci etabında yoğun bir yağışla karşılaşan yarışmacılar, kaygan ve çamurlu zeminde oldukça zorlu anlar yaşadı.

1 Eylül Pazar günkü yarışın sıralaması şu şekilde gerçekleşti;

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 2 saat 56 dakika 4 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 3 saat 2 dakika 35saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 3 saat 12 dakika 36 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında;

SSV kategorisinde; Türk yarışmacı İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikilisi Canam Maverick SSV araçlarıyla 3 saat 1 dakika 12 saniye ile günü birinci tamamladı. Türk takımını Polaris Pro R araçlarıyla Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 3 saat 15 dakika 25 saniye ile ikinci sırada, Japonya ve Fransa’dan Polaris Pro R araçlarıyla yarışan Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 3 saat 42 dakika 6 saniye ile günü üçüncü bitirdi.

Otomobil kategorisinde; Dacia Duster ile Romanya’dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 4 saat 47 dakika 6 saniye ile birinci, Suzuki Grand Vitara ile Türkiye’den Alican Eriç-Ergün Örentel 15 saat 50 dakika ile ikinci, Mitsubishi L 200 ile yine Türkiye’den Ahmet Bağce-Uğur Tepe 15 saat 50 dakika ile günü üçüncü tamamladı. Bu kategoride Romanya’lı ekip rakiplerinin aldığı cezalarla 11saat gibi ciddi bir süre farkı ile günün lideri oldu.

Kamyon kategorisinde 6 yıldır TransAnatolia’ya katılan Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 5 saat 55 dakika 3 saniye ile günü tamamladı.

2 Eylül Pazartesi günü, Aladağ’daki kamp alanından start alacak yarışçılar, sırasıyla Derebağ, Erciyes ve Tekir etaplarında toplam 236 km’lik parkurla günü Erciyes’teki kamp alanında tamamlayacak.