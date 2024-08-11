Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Bandırmaspor idmanını ziyaret ederek yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

Bandırmaspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşen idmanını, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbay ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri, takımın başarılı bir sezon geçirmesi dileğinde bulunurken, futbolculara moral olması amacıyla tatlı ikramında bulundular. Bandırmaspor’a olan desteklerin devam edeceği belirtildi.