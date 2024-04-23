Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Bandırma, Paşabayır Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayında ziynet eşyaları ve alkollü içecekler çalındı. Hırsızlığın yapıldığı esnada dışarıda olan İ.B. (40) evine döndüğünde durumu farkederek polise müracat etti.

Bandırma Asayiş Büro Amirliğince yapılan titiz çalışmalar neticesinde ikamete giren şahsın A.K.(31) olduğu , pencereyi zorlayarak içeri girdiği ve çaldığı malzemeleri ticari taksiyle Erdek ilçesine götürdüğü tespit edildi. Erdek ilçe emniyet müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada şahıs çalınan malzemelerle birlikte Erdek’teki ikametinde kıskıvrak yakalandı. Çalınan malzemeler ikamet sahibi İ.B.’ye teslim edildi.

Şüpheli A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.