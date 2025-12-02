Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğrenci servis aracı içinde bulunan 8 öğrenciyle birlikte kaza yaptı.

Bereketli-Külefli yolu üzerinde sabah saatlerinde N.T. yönetimindeki okul servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tek taraflı trafik kazası geçirdi. İlk bilgilere göre kazada 8 öğrenci hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, tedbir amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak gerekli müdahalelerde bulundu. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazanın, sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.