Balıkesir’in Bandırma ilçesinde seyir halinde olan otomobilin yoldan çıkarak şarampole uçtuğu kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde Mamun Bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Hayriye U. idaresindeki 10 ANL 17 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarına şarampole uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.