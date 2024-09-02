Avrupa’da faaliyet gösteren Help Yetim insani yardım organizasyonu, Bangladeş’te sel felaketinden etkilenen bölgelere hayırseverlerin desteğiyle erzak ve tıbbi malzeme gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - Bangladeş’ten alınan ihtiyaçlar, kamyonlarla bir günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştırıldı ve ardından kayıklarla mağdur insanlara dağıtıldı.

Bangladeş’te Help Yetim gönüllü çalışanı Musa Ahmet Salih, yaptığı konuşmada, Avrupa ve Türkiye’deki hayırseverlerin desteğiyle selde mağdur olan insanlara yardım edildiğini belirtti. Salih, “Bangladeş’te yaşanan sel felaketinde milyonlarca insan etkilendi. Onlarca insan hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı. Halen bazı bölgeler su altında ve bu bölgelerde erzak ve tıbbi ilaç yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Kamyonlarla erzakları bir yere kadar getiriyoruz, daha sonra kayıklara yükleyerek bölgedeki köylere ulaştırıyoruz. Bize yardım geldikçe dağıtımlarımızı sürdüreceğiz.

Help Yetim olarak, sel felaketinin yaşandığı günden beri bölgeye erzak yardımı yapmaya devam ediyoruz. Bu yardımlar, hayırseverlerimizin desteğiyle mümkün oluyor ve daha fazla insana ulaşabilmek için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.

Şuana kadar binlerce aileye gıda, ilaç ve muhtelif eşya gönderildi.