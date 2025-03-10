Türkiye'nin en zengin illerinin sıralaması belli oldu. Bazı illerdeki mevduat artışları ise dikkat çekti.

En zengin iller listesinde İstanbul yine birinci sırada yer aldı. Peki, Türkiye'nin en zengin illeri nasıl sıralandı?

İLK SIRADA İSTANBUL YER ALIYOR

A Haber'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, illerdeki mevduat hesaplarındaki tutarları güncelledi.

Türkiye'nin en zengin ili, 7 trilyon 304 milyar liralık mevduatla İstanbul oldu.

Başkent Ankara, 2 trilyon 330 milyar lira ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıradaki İzmir'in mevduat tutarı ise 930 milyar lira olarak belirlendi.

İŞTE MEVDUAT MİKTARINDA HIZLA ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

Listede ilk ve son sıralar değişmezken, bazı iller dikkat çekti. Son yıllarda mevduat miktarında hızlı bir artış yaşanan şehirler arasında Gaziantep, Hatay ve Kayseri öne çıktı. Gaziantep, 199 milyar liralık mevduatla 11. sırada yer alırken, Hatay 180 milyar lira ile 12. sıraya yükseldi. Bu illeri sırasıyla Balıkesir, Aydın, Denizli, Manisa, Tekirdağ, Samsun ve Eskişehir takip etti.

Diğer yandan, Türkiye'nin en düşük mevduata sahip illeri arasında Şırnak, Hakkari, Ardahan ve Tunceli yer alıyor.