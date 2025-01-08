“Bugün biri itiraz etse 2009-2010 şampiyonluğu Bursaspor'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilir.” diyen TRT Spor Yorumcusu Barış Yurduseven, Yeşil Beyazlı camiadan özür diledi.

Yurduseven, yine aynı programda yaptığı açıklamada, “Son programda Fenerbahçe ile ilgili bir örnek verirken, sezon sonlarında agresif olmadığını, Galatasaray kadar agresif davranmadığını ve ciddiye almadığını söylemişti. 2009-2010 sezonundan da bahsederken ‘Nasıl olsa Bursaspor’la oynuyoruz’ diye rahat davrandıklarını belirtmiştim. 2-0 öndeyken maçı kaybettiğini, berabere bitse şampiyon olacaklarını, o sene kural hatası olduğunu itiraz etmediği ve merak etmediğinden bahsederken Bursaspor da konunun içinde geçiyor. Bursaspor taraftarı da alındılar. Gördüm. Ağır hakaretler, küfürler ve eleştiriler geldi. Bu beni üzdü. Ama ben onlara darılmadım” dedi.

BAŞKAN ENES ÇELİK’E ÖVGÜ

Başkan Enes Çelik’le tanıştığını belirten Barış Yurduseven, sözlerine şöyle devam etti: “Ben hayatım boyunca Anadolu takımlarının şampiyon olmasını istemiş ve bu durum beni gururlandırmıştır. Ama her şeyde hayır vardır. Türk futboluna çok büyük değerin katıldığını gördüm. Sayın Başkan Enes Çelik’le tanışma imkanımız oldu telefonda. İnşallah Türk futbolunun içersinde kalır. Genç olmasına rağmen olgun, kibar ve anlayışlı bir insan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bursaspor camiası beni çok yanlış anladı. Onları asla kırmak, üzmek istemezdim. Çok üzüldüm. Hiçbir takımın taraftarını üzmek istemem. Öyle bir olay yaşandı. Onların beni böyle bir şekilde anlamasına çok üzüldüm. Sakın kalplerinden böyle bir şey geçmesin.”