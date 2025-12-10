Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Başiskele ilçesinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla kavşak düzenleme çalışması yapıldı.

Yol Bakım Onarım ve Yapım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde, Hacıoğlu Sokak ve Ezgi Caddesi kesişiminde bulunan yoğun kavşakta yenileme çalışması gerçekleştirdi. Proje kapsamında yağmur suyu ızgaraları deplase edilirken, refüjler yenilendi ve yol çizgileri çekildi. Ayrıca yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgeye süpürge beton kaldırımlar inşa edildi.

Yapılan düzenlemeyle bölgedeki ulaşımın daha akıcı ve güvenli hale getirildiği bildirildi.