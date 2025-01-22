Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için ilçe genelinde yol ve kaldırım düzenlemeleri yapan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydınkent Mah. 13. Ada 9. Blok’ta ikamet eden vatandaşların talepleri üzerine bina girişine engelli rampası yaptılar. Gönül bağlarını güçlendiren ve yürekleri ısıtan çalışmanın tamamlanmasıyla tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler, hasta ve yaşlı vatandaşlar kolaylıkla bina giriş ve çıkışlarını yapabilecekler.

Kaynak: iha