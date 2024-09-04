Her yıl eylül ayının ilk haftasında düzenlenen Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Teşkilatı’nın 198. kuruluş yılını personeliyle birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu aktaran Başkan Adıgüzel, “Sizler Ataşehir Belediyesi’nin sahadaki görünür yüzüsünüz. Bu nedenle büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görüyorum” dedi.

Zabıta Teşkilatı’nın 198. kuruluş yıl dönümüne özel olarak, Ataşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerine özel bir etkinlik düzenlendi. Zabıta personeliyle bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, teşekkürlerini sundu ve emekliliğe ayrılan çalışanlara da plaketlerini taktim etti.

“Sizler Belediyemizin Görünen Yüzüsünüz”

Başkan Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada zabıta ekiplerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sizler Ataşehir Belediyesi’nin sahadaki görünür yüzüsünüz. Vatandaşın en çok karşılaştığı çalışma arkadaşlarımız olarak birçok sorunla yüzleşiyorsunuz. Bu nedenle büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görüyorum".

“Talepler Hızlıca Çözülecek”

Yaz sezonunun sona erdiğini ve okulların açılmasıyla birlikte yeni bir döneme girildiğini belirten Başkan Adıgüzel, zabıta ekiplerinden sahada dikkatli olmalarını ve gördükleri eksikleri hızlı bir şekilde diğer müdürlüklere iletmelerini istedi.

Emeklilik sürecine giren çalışanlara teşekkür eden Başkan Adıgüzel, "Sizler, köklü bir teşkilatın parçasısınız ve bu teşkilatın 198. yılını birlikte kutlamak benim için büyük bir mutluluk" dedi. Başkan Adıgüzel, işini iyi yapan herkesin yanında olduklarını belirterek, kuralları uygularken çekince duymamalarını ve her zaman destek sunacaklarını ifade etti.

Konuşmasının sonunda, Ataşehir’e en iyi hizmeti sunma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Adıgüzel, zabıta ekiplerine çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğü’nden sorumlu Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız da törende şu sözleri dile getirdi: “Sayın Başkanım, kıymetli zabıta teşkilatı mensupları ve değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, yerel yönetimlerin Osmanlı’dan Cumhuriyetimize miras kalan köklü bir kurum olduğunu vurgulamak isterim. Bu kentin huzurunu, sağlığını ve güvenliğini sağlamak için bugüne kadar gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de adil, katılımcı, çağdaş ve sosyal belediyeciliğin güçlü bir iradeyle sergileneceğine inanıyorum. Zabıta Teşkilatımızın 198. kuruluş yılını kutluyorum”.